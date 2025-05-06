Lefkoşa Türk Belediyesi, Hamitköy Atatürk Caddesi üzerinden Kuzey Çevre Yolu'na çıkış bağlantısı perşembe gününden itibaren araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu.

Bir hafta sürecek kazı çalışmalarından dolayı 8 Mayıs Perşembe gününden başlayarak 15 Mayıs Perşembe günü de dahil olma üzere, Hamitköy Atatürk caddesi üzerinden Kuzey Çevre Yoluna çıkış ve çevre yolundan da Hamitköy Atatürk Caddesi üzerinden girişin yapılamayacağı belirtildi.

LTB’den yapılan açıklamada, 15 Mayıs'a kadar Hamitköy Atatürk Caddesi’nin Kuzey Çevre Yolu kavşağı bağlantısında kanalizasyon kazı çalışması yapılacağı kaydedildi. Açıklamada, bu yolu kullanan sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları istendi.