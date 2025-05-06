(Kamalı Haber)- Gönyeli’de meydana gelen "Şiddet kullanma tehdidi ve Darp” suçlarından tutuklanan Berat Karataş mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Hatice Emin Sing mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlı Berat Karataş'ın "Şiddet kullanma tehdidi ve Darp' suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, 04.05.2025 tarihinde saat 22:30 raddelerinde zanlının Gönyeli adresindeki ikametgah içerisinde kıskançlık sebebi ile sevgilisinin boğazını sıkıp yere düşürdükten sonra sağ eli ile karnına yumruk atarak darp ettikten sonra elinde tutmuş olduğu henüz tespit edilemeyen bıçağı gösterip 'Eski eşin gelirse onu öldüreceğim' demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis, şikayetin 5 Mayıs 2025 tarihinde yapıldığını, müştekinin aynı tarihte doktor kontrolünden geçirildiğini, kollarında ekimoz olduğuna dair rapor alındığını açıkladı.

Polis, mesele ile ilgili olarak 5 Mayıs 2025 tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının soruşturmanın etki edebileceği kısmının tamamlandığını, KKTC'de 25.05.2025 tarihinde kadar geçerli çalışma izni bulunduğunu belirterek, teminat talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün ispat-vücut yapmasına, 45 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.