Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu devam ediyor.

Genel Kurulu’nda ilk sözü Meclis Başkanı Ziya Öztürkler aldı, “Kıbrıs Türk halkı ve Cumhuriyet Meclisi için Atatürk sevgisi tartışma konusu değildir” vurgusu yaptı.

Meclis Başkanı Öztürkler, dün kamuoyunda salonla ilgili tartışmalar yaşandığını belirterek, Kıbrıs Türk halkı ve Cumhuriyet Meclisi için Atatürk sevgisinin tartışma konusu olmadığını söyledi.

Bu konudaki düşüncelerin kendisine, Meclis Başkan Yardımcısına ve divandaki kişilere iletilebileceğini ifade eden Öztürkler, “Burası hepimizin, KKTC’nin evidir” dedi.

-“Eleştirilere açığız”

Öztürkler, Meclis Yerleşkesi içerisinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesi lider Dr. Fazıl Küçük’ün büstlerinin yapılmasını da sağlayacaklarını kaydetti.

Güneş ışığından kaynaklı sıkıntıların giderildiğini ve salonun bundan olumsuz etkilemesinin tamamen engelleneceğini dile getiren Öztürkler, yerleşkedeki eksikliklerin tamamlanması için süreye ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Eleştirilere açık olduklarını belirten Öztürkler, “Eksiklilerimizi giderebilmek boynumuzun borcu” dedi.

-Öztürkler Sırrı Süreyya Önder’e rahmet, Türkiye’ye baş sağlığı diledi

Öztürkler, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Yardımcısı Sırrı Süreyya Önder’e rahmet diledi.

Önder’in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret ederek TBMM Başkan Yardımcısı’nın sağlık durumu hakkında bilgi aldığını anımsatan Öztürkler, hem TBMM’ye hem, de Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne KKTC Meclisi olarak baş sağlığı dileklerini iletti.

-Emrah Yeşilırmak’ın yasama dokunulmazıyla ilgili komite raporu bugün görüşülecek

Genel Kurulda daha sonra bilgiye ve onaya sunuşlara da yer verildi.

Buna göre, Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın yasama dokunulmazlığının incelenmesi için oluşturulan özel komitenin raporunun bugünkü Genel Kurul gündemine alınması ve güncel konuşmalardan hemen sonra görüşülmesiyle ilgili tezkeresi milletvekillerinin onayına sunuldu. Tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul'da, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Hukuk Siyasi İşler ve Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi ve Yükseköğretim Kurumlarının Faaliyetlerinin İdari ve Mali Denetim Sisteminin ve YÖDAK’ın Araştırılmasına İlişkin Komitenin Genel Kurul devam ederken çalışabilmesine olanak sağlanmasına ilişkin tezkereler de oy birliğiyle onaylandı.