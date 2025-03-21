Cenevre’de gerçekleştirilen gayriresmi çoklu konferansın sonuçlarının Brüksel’de gerçekleştirilen AB Zirvesi’nde gündeme geldiği, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in AB liderlerine gelişmeler hakkında bilgi aktardıkları belirtildi.

Gazeteler ayrıca, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in konferans konusunda “Euronews” haber kanalına yaptığı açıklamaları ve Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un açıklamalarını da okuyucuya yansıttılar.

Politis gazetesi: “Kombos: Yeni Süreç Daha Umut Verici” başlığıyla verdiği haberinde, Brüksel’de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'ne katılan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in zirveye katılan 27 AB lideriyle Cenevre konferansının sonuçlarını görüştüğünü, benzer görüşmeleri Hristodulidis’in de gerçekleştirdiğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in Brüksel’de Avrupa Konseyi Başkanı’yla gerçekleştirdiği görüşme sonrasında “Euronews” haber kanalına verdiği demeçte, “Cenevre konferansında sağlanan olumlu gelişmelerin yanı sıra, engellenen olumsuz gelişmelere de odaklandığını” söylediğini aktardı.

Habere göre Hristodulidis; “Kıbrıs sorunun iki devlet temelinde çözümüne ilişkin bir belge sunulma niyetinin olduğunu ancak Genel Sekreter'in tutumunun buna müsaade etmediğini” iddia ederken, BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilci atamasına karşı çıkanın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olduğunu, bu tür bir gelişmeden kaçınılmasından da memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Gazete, Kıbrıs Türk tarafının, BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisi olarak Maria Angela Holguin’in atanmasına onay verdiğini ancak Rum tarafının yanıtının henüz netleşmediğini vurguladı.

Hristodulidis’in Brüksel’de Guterres’le yaptığı görüşmede bu konunun da gündeme geldiğini belirten gazete, Kıbrıs Rum tarafının Holguin’in atanmasına “sıcak bakmadığını” da iddia etti.

- - Kombos kişisel temsilci atanmasına değindi

Gazete haberinin devamında ise, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un “Politis” radyosuna dün yaptığı açıklamada, kişisel temsilci konusuna isim vermeden değindiğini ve atamanın yapılmasını isteyen tarafın Kıbrıs Rum tarafı olduğunu söylediğini yazdı.

Kombos; “Karşı taraf ilk başta reddetti ancak sonra tutum değiştirdi” iddiasında bulunurken atanacak kişinin, Cenevre’de uzlaşılan adımların atılması için gerekli hazırlığı yapmakla yükümlü olacağını savundu.

Gazete, Kombos’un, Cenevre’deki konferansın daha önce görüşülen konularla sınırlı kaldığı ve bunların Kıbrıs’ta da görüşülebileceği şeklindeki eleştirilere de yanıt verdiğini ve “Bu süreç farklı. Karşı taraf ilk kez diyaloga ve görüşme sürecine gelme isteğine sahip” şeklinde konuştuğunu aktardı.

Kombos: “Geçmişte mevcut olan tamamen reddetmenin aksine şimdi, BM Genel Sekreteri konferans topladı, görüşülmek üzere, GYÖ’ler de içeren konuları belirledi ve yine aynı formatta temmuz gibi yeni bir görüşme ayarladı. Daha önceki çabalarda, bu tür görüşmeler için ne niyet ne de zaman vardı.” şeklinde konuştu.

Kombos, “şimdiki sürecin, geçmişteki başarısız süreçlere nazaran çok daha umut verici olduğunu ve ilerleme için gerçek bir şans sunduğunu” ifade etti.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Tatar Yüzünden Neredeyse Çökme Yaşanıyordu – Temsilci Atanmasını Reddetmesi Konferansta Mini Krize Neden Oldu – Guterres Brüksel’de 27’lere Önceliğinin Kıbrıs Sorununun Çözümü Olduğunu Söyledi – KC ile Türkiye Arasında Doğrudan GYÖ’lere Hazır” başlıkları altında verdiği haberinde, Cenevre’deki genişletişmiş konferansta Tatar’ın kişisel temsilci atanmasına karşı çıktığı ve mini bir kriz yaşandığı iddiasında bulundu.

Haberde, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ilk olarak kişisel temsilci atanmasına karşı çıktığını, Guterres’in müdahalesi sonrasında ise Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la istişare etmesinin ardından sadece GYÖ’ler için kişisel temsilci atanmasını kabul edeceğini söylediği, Guterres’in bunu da kabul etmeyerek toplantıya üç seçenek sunduğu iddia edildi.

Gazete, bu seçenekler arasında bulunan “gelecek adımların ön hazırlığı için kişisel temsilci” ifadesinin, Fidan’ın müdahalesi sonrasında kabul gördüğünü da savundu.

Gazete bir diğer haberinde ise, Guterres’in Cenevre’nin akabinde Brüksel’de de Kıbrıs sorununa ilişkin mesaj verdiğini ve 27 AB ülkesi liderinin karşısında, “Kıbrıs sorununun öncelikleri arasında olduğunu” söylediğini aktardı.

- - Hristodulidis-Fidan görüşmesi

Haberde, Hristodulidis’in Brüksel’de “Euronews” kanalına yaptığı açıklamalara da yer veren gazete, Politis gazetesinden farklı olarak, Hristodulidis’in Fidan’la görüşmesine değindiği kısma yer verdi.

Habere göre Hristodulidis açıklamasında, Türkiye’yle doğrudan Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) uygulamaya hazır olduğunu söyledi.

Hristodulidis, Cenevre’deki genişletilmiş konferans çerçevesinde, Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan’la, BM Genel Sekreteri, Kıbrıslı Türk lider, Yunanistan ve İngiltere’nin temsilcilerinin olduğu bir ortamda görüşme imkanı bulduğunu belirterek, “Kıbrıslı Türklere yönelik GYÖ’lerin yanı sıra doğrudan Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye arasında GYÖ’lere de hazır olduğunu Fidan’a ilettiğini” söyledi.

Hristodulidis ayrıca, “Kıbrıs sorununda belli başlı gelişmeler yaşanması durumunda AB-Türkiye ilişkilerinde de olumlu gelişmeler görmeyi umut ettiğini bizzat Fidan’a ilettiğini” vurguladı.

- - Hristodulidis Fidan’a AB yatırımlarını sundu iddiası

Alithia gazetesi ise; “Türkiye’ye AB Yatırımlarını Sundu – N. Papadopulos Dün Hristodulidis-Fidan Görüşmesinin İçeriğini İfşa Etti” başlığı altında verdiği haberinde, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’ın, Hristodulidis-Fidan görüşmesine ilişkin iddialarını yansıttı.

Habere göre Papadopulos dün yaptığı açıklamada, Hristodulidis’in Fidan’la görüşmesinde Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’ye yatırımlarının yeniden başlaması olasılığını gündeme getirdiğini söyledi.

Gazete, Hristodulidis’in bu konuyu kendi kişisel girişimiyle mi yoksa AB’den aldığı, Türkiye ile AB ilişkilerinin yeniden canlandırılması politikası çerçevesinde verilen bir talimatla mı gündeme getirdiğinin bir soru işareti olduğunu belirterek, her iki durumda da Rum hükümetinin bu konuya bir açıklık getirmesi gerektiği yorumunda bulundu.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla okuyucuya aktardı: “Antonio Guterres: Kıbrıs Sorunu Önceliğim – Başkan: ‘Tatar Kişisel Temsilci Atanmasını İstemiyordu’”.