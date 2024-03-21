Pedra isimli iş yerinden müzik ses sistemi çalan zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Surlariçi’nde faaliyet gösteren Pedra isimli iş yerinden müzik ses sistemi çalan Yılmaz Demir bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Cemal Pınardan mahkemede olguları aktardı. Polis, 8 Ocak 2024 tarihinde 01:00-08:00 saatleri arasında Surlariçi’nde faaliyet gösteren Pedra isimli barın ahşap kapısının sert bir cisimle hasara uğratılıp açılarak içerisine giriş yapıldıktan sonra konu işletme içerisinden müzisyen K.A.’ye ait 10 bin TL değerindeki JBL marka Parti Box ses sisteminin çalındığını söyledi. Polis, cihazın 12 Ocak 2024 tarihinde Soner Topaloğlu ve Turgay Tinli'nin Lefkoşa terminal bölgesinde tasarruflarında bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada konu ses cihazının Yılmaz Demir'den 9 Ocak 2024 tarihinde satın aldıklarının tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, 12 Ocak 2024 tarihinde Yılmaz Demir hakkında tutuklama emri alındığını, 15 Mart’ta tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Polis, 16 Mart’ta zanlının gönüllü ifade verdiğini, ses sistemini Boran Demir’den aldığını söylediğini açıkladı. Polis, yapılan araştırma sonucu Boran Demir’in cezaevine olduğunun öğrenildiğini ve ifadesinin alındığını söyledi. Polis, Demir’in sirkatin gerçekleştiği 8 Ocak tarihinde Gönyeli Karakolunda tutuklu olduğunu söylediğini belirtti. Polis, karakoldan yapılan soruşturmada Demir’in ifadesinde doğru söylediğinin tespit edildiğini, 8 Ocak’ta tutuklandığını, 9 Ocak’ta cezaevine gönderildiğini ve halen cezaevinde bulunduğunu açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir ayı geçmeyecek süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.