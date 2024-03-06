Pazar gününe kadar sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, 7-13 Mart tarihleri arasında bölgenin, periyodun ilk yarısında alçak basınç sistemi, ikinci yarısında ise yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava, yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak, cuma parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak, cumartesi, az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak, sonrasında bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 derece dolaylarında seyredecek

Rüzgar, genellikle, periyodun ilk yarısında güney ve batı yönlerden, ikinci yarısında ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.