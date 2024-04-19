İskele’de, KKTC Atletizm Federasyonu tarafından pazar günü “Long Beach Run” yol koşusu düzenleniyor.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, koşu, 21 Nisan Pazar günü 06.00-13.00 saatleri arasında İskele Long Beach’te yer alacak.

Yol koşusu kapsamında belirtilen tarih ve saatler arasında Gazimağusa-Karpaz ana yolunun Cyprus Garden çemberi (Lokum Çemberi) ile Ötüken çemberi arasında kalan kısmının Gazimağusa istikameti, polis tarafından araç trafiğine kapatılacak. Karpaz istikameti ise araç trafiğine açık olacak.

Karpaz istikametinden gelip Gazimağusa istikametine gitmek isteyen araç sürücüleri için ulaşım; Cyprus Garden çemberinden sağa dönülerek, İskele Ercan ana yolu-Ünimar çemberi-Sınırüstü-Aygün ve Ötüken yol güzergahı üzerinden sağlanacak.

Yol koşusu süresince bahse konu yol güzergahını kullanacak sürücülerin, hem kendilerinin hem de sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.