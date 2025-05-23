Patika Doğa Sporları Derneği, ilk Genel Kurulu’yla resmi kuruluş sürecini tamamladı.

Dernek’ten verilen bilgiye göre, geçen yıl “Patika Yürüyüş Grubu” olarak yürüyüşlerine başlayan Patika Doğa Sporları Derneği, 1. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Yönetim, Disiplin ve Denetleme organlarının belirlendiği Genel Kurul sonrasında yapılan Yönetim Kurulu toplantısında ise Yönetim Kurulu görev dağılımı şöyle şekillendi:

“Yönetim Kurulu:

Başkan: Erdoğan Işık

Genel Sekreter: Sultan Özkan

Veznedar: İsmail Mert

Faal Üyeler: Salih Akballı, Deniz Nihatoğlu

Yedek Üyeler: Kezban Öksüzoğluları, Erol Emin

Disiplin Kurulu:

Nazen Şansal

Aura Vladimir

Fatma Tokay Nizam

Yedek: Mahmure Keskiner

Denetleme Kurulu:

Mehmet Öksüzoğluları

Ayla Gürel

Fatma Canbay

Yedek: Dervişe Kuyucu.”

Genel kurul sonrası açıklama yapan Işık, Patika Doğa Sporları Derneği'nin sadece yürüyüş organizasyonlarıyla değil, aynı zamanda doğaya saygılı bireylerin yetişmesine katkı sunan sosyal ve çevresel projelerle de aktif rol üstleneceğini belirtti. "Birlikte yürümenin gücüne inanıyoruz. Amacımız, doğa ile uyum içinde hareket eden, paylaşımcı ve dayanışmacı bir topluluk oluşturmak," ifadelerini kullandı.

Işık, "Başta siz değerli kurucu üyelerimiz olmak üzere, şu an burada bulunmayan ancak derneğimizin kurulmasına katkı sağlayan herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.