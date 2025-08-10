Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye’nin Balıkesir ilinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Öztürkler mesajında, “Anavatan Türkiye’nin yaşadığı bu sarsıntının üzüntüsünü derin bir şekilde paylaşıyorum. Yaralanmalar dışında şu ana kadar can kaybının olmaması en büyük tesellimizdir. İnşallah can kaybı yaşanmadan bu süreç tamamlanır. Kıbrıs Türk halkı ve Cumhuriyet Meclisi olarak depremden etkilenen tüm vatandaşlara dayanışma ve destek mesajlarımızı iletiyoruz” ifadelerine yer verdi.