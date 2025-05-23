KTMMOB İMO’yu temsilen Başkan Abdullah Ekinci, Sayman Hüsnü Coşan, Yönetim Kurulu Üyeleri Gözde Oğuz, Ayşe Pekrioğlu Balkıs, Buğra Ebedenölmez, Arif Soykök ve Oda üyeleri etkinliklerde yer aldı.

İMO’dan verilen bilgiye göre, bu kapsamda ilk etkinlik, TMMOB İMO tarafından İstanbul ve Erzurum şubeleri yürütücülüğünde düzenlenen 11. Ulusal Beton Kongresi oldu.

22–24 Mayıs tarihleri arası Erzurum Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kongrede, “21. Yüzyılda Beton” temasıyla betonun teknolojik evrimi, çevresel etkileri, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik gibi başlıklarda planlandı.

Kongrenin açılışında konuşan KTMMOB İMO Başkanı Abdullah Ekinci, üniversite-sanayi iş birliğinin önemine değinerek, sürdürülebilir beton teknolojileri, karbon salınımının azaltılması ve yapı güvenliği konularının altını çizdi.

KTMMOB İMO’nun bilimsel iş birliklerine verdiği önemi vurgulayan Ekinci, katılımcıları KKTC’de düzenlenecek mühendislik etkinliklerine davet etti.

Diğer gelişme ise İMO–ECCE (Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi) Ortak Toplantısı oldu.

Dün çevrimiçi düzenlenen toplantıya, TMMOB İMO Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, 2. Başkan Selçuk Uluata, Sekreter Üye Bülent Tatlı, Genel Sekreter Serap Dedeoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Eylem Gümüş Yılmaz ile KTMMOB İMO Başkanı Abdullah Ekinci’nin yanı sıra; ECCE Başkanı Platonas Stylianou, 2. Başkan Jeanette Munoz Abela, önceki Başkan Andreas Brandner ve Genel Sekreter Maria Karanasiou katılım sağladı.

Toplantıda Avrupa’daki mühendislik iş birlikleri, teknik gelişmeler ve ortak projeler ele alındı.

İMO’nun bu iki etkinlikteki güçlü temsiliyetinin, Türkiye ve Avrupa’daki meslek örgütleriyle teknik ve bilimsel bağları pekiştirdiği; gelecekteki ortak çalışmalar için sağlam bir zemin oluşturduğu ifade edildi.