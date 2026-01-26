Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Ocak ayında ilkbahar patates ekimi yapılan arazilerin 16 Şubat’a kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan edilmeleri çağrısı yapıldı.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamada, beyan için gerekli patates başvuru formlarının Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım Daireleri’nden temin edilebileceği belirtildi.

Açıklamada, patates beyanı yapılan Başvuru Formlarının Genel Tarım Sigortası Fonu’nda “Teslim Alma Fişi” karşılığında alınacağı da vurgulandı.