Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde, Kıbrıs zeytinlerinin olduğu gibi bırakılırken, sadece yabancı zeytin çeşitlerinin vandalizm kurbanı olmasının olayın ardında siyasi nedenler olduğuna dair endişeleri artırdığını yazdı.

Parka Türkiye ve İsrail'den zeytin ağacı dikilmesine ilişkin önceki tepkilere değinilerek, sosyal medyada yer alan tepkilerin ardından Türkiye ve İsrail’den getirilen zeytinlerin vandallığa uğrayabilecekleri konusunda "Akademi Parkı Açık İnisiyatifi"nin yaptığı uyarı da hatırlatıldı.