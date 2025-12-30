Haravgi’nin haberine göre Palmas açıklamasında tatbikatların ortak eğitim ve üç ordunun iş birliğiyle alakalı olacağını ifade etti.

Bölgedeki başka ülkelerle de tatbikatlar yapılacağını kaydeden Palmas, tatbikat tarihlerinin henüz belirlenmediğini; tarihlere ihtiyaçlar ve koşullara bağlı olarak askeri kurmaylıklar tarafından karar verileceğini söyledi.

Öte yandan Politis gazetesi ise “Savunma Bakanından Yeni Yalanlama” ara başlıklı haberinde Palmas’ın açıklamasına yer verdi.

Gazeteye göre, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında ortak tugay kurulması yönündeki haberleri yalanlayan Palmas, üç ülke arasında tek bir askeri güç oluşturulmasının söz konusu olmadığınını vurguladı.

Güney Kıbrıs’ın Yunanistan ve İsrail gibi dost ülkelerle iş birliğini sürdürdüğünü ifade eden Palmas, bölgedeki diğer devletlerle de izlenen bu politikanın Doğu Akdeniz’deki istikrar ve güvenliğe katkısı olduğunu ekledi.

- -Reuters’in haberi ve AKEL’in tepkisi

Fileleftheros gazetesi ise “Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’le Ortak Tatbikatlar” başlıklı haberinde “Reuters”de yer alan bir habere atıfta bulundu.

Gazeteye göre Reuters haber ajansı Yunan askeri yetkililer ve üst düzey bir kaynağa dayandırarak Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki ortak hava ve deniz tatbikatlarını 2026 yılından itibaren artırarak savunma alanındaki iş birliğini güçlendireceğini kaydetti.

Reuters'in haberinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in pazar günü Rum basınına verdiği demeçte söylediklerini tamamlar nitelikte olduğunu da yazan gazete, AKEL partisinin de yaptığı açıklamayla konuya tepki gösterdiğini yazdı.

Habere göre İsrail’le savunma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çekincelerini ortaya koyan AKEL, Hristodulidis’i bu tercihin riskleri ve olası kötü sonuçlarını hesaplamamakla eleştirdi. AKEL hükümeti kısa süre önceki görüşmeler ve anlaşmaların içeriği konusunda siyasi partileri ve halkı bilgilendirmeye de davet etti.

- -Rum kesimi rahatsız

Politis gazetesi ise “Kıbrıs İsrail’in Büyük Yankı Uyandıran Üçlü Görüşmenin Ardından Gerçekleştirdiği Faaliyetlerden Hoşnutsuz” başlığıyla geniş yer verdiği haberinde Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında Kudüs’te 10’uncusu gerçekleştirilen üçlü görüşmenin ve üç ülkenin yeni bir askeri anlaşma imzalamasının ardından İsrail’in üzerinde mutabakata varılan şeyleri istismar etmeye çalıştığını kaydetti. Gazete bunun Rum kesiminde rahatsızlık yarattığını ekledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun şahsi çıkarları ve ulusal menfaatleri nedeniyle Türkiye'yi üç ülkenin de ortak düşmanı olarak göstermeye çalıştığını kaydeden gazete, Netanyahu’nun bu şekilde üçlü oluşuma katılan diğer iki devleti etkilediğini ekledi.

Üçlü görüşmenin yankısı ve Türkiye’nin tepkilerinin Güney Kıbrıs’ı alarma geçirdiğini de yazan gazete, resmi açıklama olmamasına rağmen birGüney Kıbrıs'ta bir hoşnutsuzluk olduğunu ve konunun diplomatik düzeyde hassas bir şekilde ele alındığını ifade etti. Netanyahu'nun Türkiye’yle ilgili açıklamalarının Rum Yönetimi'ni rahatsız ettiğini belirten gazete, ortak açıklamada üçlü oluşumu Türkiye açısından tehdit olarak gösteren ifadelerin de oolmlu bir ortam oluşturulmasına katkı sağlamadığını belirtti.

Resmî açıklama olmamasına rağmen İsrail’de üç ülke arasında ortak bir askeri tugay oluşturulacağına dair söylentiler yayıldığını da yazan gazete, Rum Savunma Bakanı Palmas’ın bunu kesin bir dille yalanladığını ifade etti.

Öte yandan bunu İsrail silahlı kuvvetlerinin Güney Kıbrıs ve Yunanistan’la askeri anlaşma imzalandığına dair tek taraflı açıklamasının izlediğini kaydeden gazete, Rum kesimi ile Yunanistan’ın ise 2026 yılıyla ilgili askeri anlaşma konusunda açıklama yapmadığını ekledi.