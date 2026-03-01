Gazimağusa ve Ozanköy’de meydana gelen iki trafik kazasında iki kişi yaralandı, alkollü bir sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 161 miligram alkollü Mürsel Bektaş (E-58), yönetimindeki LA 358 plakalı araçla, bu sabahın erken saatlerinde Gazimağusa Mustafa Kemal Bulvarı’nda dikkatsizce seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dönüşe geçti. Araç, o esnada Nejla Fares (K-19) yönetimindeki ZE 634 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ZE 634 plakalı araç, orta refüjden karşı şeride geçerek durdu.

Kazada yaralanan ZE 634 plakalı araç sürücüsü Nejla Fares, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilkyardım tedavisinin ardından taburcu oldu.

LA 358 plakalı araç sürücüsü Mürsel Bektaş, alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

- Park halindeki araca çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Ozanköy’de, dün, Adnan Ullah (E-40) yönetimindeki elektrikli bisikletle seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan elektrikli bisiklet sürücüsü, park halindeki SR 126 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kazada yaralanan Adnan Ullah, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilkyardım tedavisinin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek sol kolunda kırık teşhisiyle ortopedi servisinde tedavi altına alındı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.