Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Akçay-Güzelyurt anayolunda park halinde bulunan kamyon aracın deposundan yakıt çalan Cevdet Ünal, devriye gezen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün sirkat suçlamasıyla Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Güzelyurt Adli Şube’de görevli polis memuru Kemal Önerem olguları aktardı. Polis, zanlının 2 Eylül 2023 tarihinde saat 02.45 sıralarında Akçay-Güzelyurt anayolunda yol kenarında park halinde bulunan Beyzade Tamakan’a ait TGF 598 plakalı kamyon aracın yakıt deposundan tasarrufunda bulundurmuş olduğu 137 santim uzunluğundaki sulama hortumu ile araç deposu içerisindeki yakıtı damacanaya akıtıp çaldığı esnada görevli polisler tarafından tespit edilerek suçüstü yakalandığını söyledi. Polis, zanlının tasarrufundaki damacananın emare alındığını ve soruşturma başlatıldığını belirtti. Alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.