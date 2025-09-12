(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen kasti hasar suçundan tutuklanan Thank God Kalango mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ahmet Asena mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 09.09 2025 tarihinde 04.00 raddelerinde Kermiya'da sakin Thank God Kalango’nun aralarında önceden husumet bulunan ve kendisini daha önce polise şikayet etmesinden dolayı Kermiya’da ikamet eden Abdulraheem Damilare Shehu'nun ikametgahına giderek kendisine kapıyı açmaması üzerine konu ikametgahın kapı kilidini kasten ve kanunsuz olarak kırıp 9.000 TL hasara uğrattıktan sonra yine ayni sitenin park yerinde bulunan Abdulraheem Damilare Shehu’ya ait UU 001 plakalı Mercedes marka aracın her iki tarafına muhtemelen sert bir cisimle kasten ve kanunsuz olarak çizip, mavi keçeli kalem ile aracın üzerine yazılar yazmak suretiyle kasti hasara uğrattıktan sonra bahsi konu aracın ön ve arka plakasını sirkat ettiğini söyledi. Polis, UU001 plakalı araçta 154.000 TL hasar meydana geldiğini, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının 20.08.2025 tarihinde yine ayni şikayetçiye karşı işlemiş olduğu "Özel hayatın Gizliliği ihlal ve Elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı hareket" meselelerinden dolayı Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından teminata bağlandığını kaydetti. Polis, zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğunu ancak 1 ay içerisinde ayni şahsa karşı suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş olup serbest kalması halinde suç işlemeye devam edeceğinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, davaları görüşülünceye değin cezaevinde beklemesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.