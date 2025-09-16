(Kamalı Haber) Lefkoşa'da Cürümleri Önleme Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyon ve Lefkoşa Adli Şube ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucu tutuklanan tetikçiler Alper Yıldırım , Muhammed Ali Kalan ila onlara silah temin eden Mutlu Töre ve Kadir Kıcık yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube Amirliğinde görevli polis memuru Doğucan Kırgeç mahkemeye olguları aktardı. Polis, Alper Yıldırım , Muhammed Ali Kalan , Mutlu Töre ve Kadir Kıcık'ın ' Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Taşıma Tasarruf' suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis memuru, 29 Ağustos 2025 tarihinde saat 18:00 raddelerinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından alman bilgi üzerine Lefkoşa' da faaliyet gösteren bir offlince içerisinde müşteri olarak bulunan Türkiye'de sakinler Alper Yıldırım ve Muhammed Ali Kalan isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramada Alper Yıldırımın tasarrufunda bir adet markası ve seri numarası olmayan 7.65 mm çapında tabanca ve içerisinde 5 adet 7.65 mm çapında mermi bulunan şarjör bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, Alper Yıldırım ve Muhammed Ali Kalan'ın suçüstü hali gereği tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, zanlıların yapılan sorgusunda tabancayı kendilerine atılan konum ve video ile Sütlüce köyünde bulunan mezarlıktan gidip aldıklarının tespit edildiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada tabancayı 26 Ağustos 2025 tarihinde Sütlüce köyünde bulunan mezarlık içerisine Mutlu Töre ve Kadir Kıcık isimli şahısların bıraktığını ve akabinde Alper Yıldırım ve Muhammed Ali Kalan'ın mezarlığa giderek aldıklarını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, aynı gün Töre ve Kıcık'ın tespit edilerek derdest emir gereği tutuklandığını açıkladı. Polis, Töre ve Kıcık'ın mezarlığa gitmediklerini söylediklerini ancak yapılan soruşturma sonucu 26 Ağustos tarihinde mezarlığa gittiklerini tespit ettiklerini açıkladı.Polis, zanlılar Yıldırım ve Kalan'ın birer gönüllü ifade verdiklerini söyledi. Polis, zanlıların 3 kez mahkemeye çıkarılarak, 16 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde 7 tanık ifadesi temin edildiğini kaydetti. Polis, incelenen çevre güvenlik kameraları sonucu bir iş insanını vurmaya gelen zanlı Yıldırım ile Kalan’ın söz konusu iş insanının iş yerini yakınındaki restorana 27 Ağustos tarihinde 2 kez gittiklerini tespit ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların 28 Ağustos’ta yine aynı restorana gidip uzun süre kaldıklarını belirtti. Polis, ayıca zanlı Töre’nin telefonundaki galerinin çöp kutusunda ele geçirilen silahla bire bir benzer silah fotoğrafı tespit edildiğini, tüm zanlıların cep telefonlarında detaylı inceleme yapılması için Data İnceleme Şubesine gönderildiğini ve incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Polis, ayıca zanlı Töre’nin telefonundaki galerinin çöp kutusunda ele geçirilen silahla bire bir benzer silah fotoğrafı tespit edildiğini, fotoğrafın uzmanlar tarafından incelendiğini ve görüntü olarak benzerlik tespit edildiğini açıkladı.

Polis, emare alınan cep telefonları, kamera kayıtlarıyla ilgili DATA İncelemesinin sürdüğünü açıkladı. Polis, yapılan araştırma sonucu zanlı Kıcık’ın Töre’ye silahın mezarlıktan alındığı gün bin 900 dolarlık çek gönderdiğini kaydetti. Polis, çek hesabının zanlının eşinin adına olmasından dolayı zanlının eşinden ifade alındığını söyledi. Polis,, Kıcık’ın eşinin ifadesinde Töre ile emlak işleri yaptığını, bu nedenle aralarında para alışverişi olduğunu söylediğini aktardı. Polis, zanlılardan parayla ilgili izahat istendiğini ancak emlak işi yaptıklarına dair bir beyanları olmadığını açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıs olduğunu ancak zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini söyledi. Polis, 2025 yılı içerisinde benzer 6 olay yaşandığını belirterek, zanlıların yargılanmasını talep etti.

Savcı Ali Hidayet, polis zanlılarla ilgili sorular yöneltti.

Polis, zanlılar Yıldırım ile Kalan’ın ilk kez 24 Ağustosta ülkeye turist olarak geldiklerini söyledi. Polis, zanlı Töre ile Kıcık’ın askeri yasak bölgeyi ihlal, ülkeye yasa dışı giriş çıkış ve mahkeme emrine riayetsizlik suçlarından sabıkaları olduğunu belirtti. Polis, bir başka soru üzerine zanlı Töre’nin silahlı saldırı düzenlenecek olan iş yerine gittiğinin belirlendiğini, ellerinde kamera görüntüsü olduğunu açıkladı.

Savcı Ali Hidayet, 2025 yılında benzer vakanın yaşandığını, küçük bir ülkede bu suçların artmasının içler acısı bir durum olduğunu, zanlılardan ikisinin yurt dışından suçu işlemeye gelen, diğer ikisinin ise ön ayak olan şahıslar olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.





Zanlı Kalan ile Yıldırım’ın avukatı ise tutuklu yargı talebine itiraz etmezken, zanlıların vicdanen pişman olduklarını, saldırıyı yapmaktan vazgeçtiklerini, Türkiye’de kendilerini buraya gönderen şahısları arayarak, “bize bilet alın, dönmek istiyoruz” dediklerini öne sürdü. Savunma, müvekkillerinin ek ifade vererek, bu hususu anlatmak istediklerini de kaydetti.

Zanlı Kıcık ve Töre’nin avukatları ise tutuklu yargı talebine itiraz etti. Savunma, Töre ile Kıcık’ı suça bağlayacak somut bir bulgu olmadığını öne sürdü. İtiraz üzerine teminat duruşması gerçekleştirildi; iki zanlı için 5 kefil tanık mahkemeye dinletildi. Gerçekleştirilen duruşmanın ardından kararını akşam saat 19.00’da açıklayan Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 45 günü süreyle cezaevinde tutuklu kalmalarına emir verdi.