(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen darp suçundan tutuklanan Abdulkadir İşler mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Tuğçe Sarıca mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 11.09.2025 tarihinde saat 15:00 raddelerinde Lefkoşa'da bulunan ikametgahlarının çocuk yatak odası içerisinde aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip eşinin sol kolunu tutup iterek, odada duran elektrikli süpürgenin üzerine düşmesine sebebiyet vererek, eşini darp ettiğini belirtti. Polis, müştekinin aynı gün Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil servisine götürülerek doktor kontrolünden geçmesinin sağlandığını, 2 cm genişliğinde şikayet gününe ait olmayan eski mora yakın bir ekimoz olduğunun belirlendiğini, darp ve cebir izine rastlanmadığını kaydetti. Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti. Polis, müştekinin 2021 ve 2023 yıllarında toplamda 4 bilgi kaydının olduğunu ve bu kayıtlar ile ilgili olarak şikayet olmadığından iş cetveli tanzim edildiği edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının aleyhine getirilen darp davasını kabul etmediğini, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.