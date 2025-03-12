Girne’de, Dr. Akçiçek Hastanesi’nde park halindeki ambulansı mal sahibinden izinsiz kullanan şahıs, tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay, bu sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

Dr. Akçiçek Hastanesi’nde park alanı içerisinde park halinde bulunan RHA 4579 plakalı ambulans araç, kimliği meçhul bir şahıs tarafından alınıp sürülerek hastaneden çıkarıldı. Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından söz konusu araç, Karşıyaka’da Güzelyalı bölgesinde terk edilmiş olarak bulundu.

Yürütülen soruşturmada bahse konu aracı mal sahibinden izinsiz ve yetkisiz olarak kullanan şahsın H.H.A.(E-54) olduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.