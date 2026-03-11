Paris Moda Haftası'na damga vurdular. Türk yıldızların şıklık yarışı

NTV

Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Paris Moda Haftası, 2-10 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. Uluslararası markaların defilelerine ülkemizden ünlü isimler de konuk oldu. Fransa'nın başkenti Paris'te boy gösteren ünlüler, stillleriyle dikkat çekti.

SERENAY SARIKAYA

Bir süredir ekranlardan uzak olan Serenay Sarıkaya; dünyaca ünlü bir markanın Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilesine konuk oldu. Yves Saint Laurent defilesine konuk olan 33 yaşındaki Sarıkaya; yüksek bel siyah deri etek, tasarım beyaz bir gömlek giymeyi tercih etti.

Ünlü isim, kombinini siyah yüksek topuklu ayakkabılar ve inci detaylı büyük altın rengi küpeler ve siyah gözlükle tamamladı. Ancak defileye konuk olan birçok ünlü isim, benzer bir kombin tercih etti. Sarıkaya, Anna Dello Russo, “Emily in Paris” dizisinin yıldızı Philippine Leroy Beaulieu ve dünyaca ünlü model Rosie Huntington-Whiteley pişti oldu.

AFRA SARAÇOĞLU

Şimdilerde A.B.İ (Aile Bir İmtihandır" adlı dizide Kenan İmirzalıoğlu ile başrolleri paylaşan oyuncu Afra Saraçoğlu, dünyaca ünlü bir markanın defilesinde boy gösterdi. Balenciaga defilesi için siyah bir kombin yapan ve sırt dekoltesi tercih eden 28 yaşındaki Afra Saraçoğlu, Paris Moda Haftası'nın dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

ZEYNEP BASTIK

“Zor”, "Lan", "Ara", “Bundan Böyle” ve "Kör Sevdam" gibi şarkılarla tanınan Zeynep Bastık, Paris Moda Haftası'nda bir ilke imza attı ve podyuma çıktı. 32 yaşındaki Bastık, Türk tasarımcı Tayfun Kaba’nın ilk hazır giyim koleksiyonunu sunduğu defilenin açılışını yaptı. Ünlü şarkıcı, defileden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.

ÖZGE GÜREL-BORAN KUZUM

Oyuncu Özge Gürel ile meslektaşı Boran Kuzum da Paris Moda Haftası'na katılan ünlüler arasında yer aldı. Lacoste markasının defilesinde boy gösteren ünlü oyunculardan Gürel, yeşil ve beyaz tonlarında bir kombin yapmayı tercih etti. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Boran Kuzum da kahverengi trençkotu polo yakalı üstü ve şortuyla dikkat çekti.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve minik oğlu Atlas ile ilgilenen Zeynep Tuğçe Bayat ve kendisi gibi oyuncu eşi Cansel Elçin ile birlikte global bir markanın davetlisi olarak Paris Moda Haftası’na katıldı. 36 yaşındaki ünlü oyuncu, defile öncesi verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.