KIRMIZI HALI SERİLDİ, ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BEKLİYOR

Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halılar serildi, ödüller hazırlandı ve artık ödüllerin sahiplerini bulma vakti geldi. 98. Akademi Ödülleri ya da daha çok bilinen adıyla Oscar Ödül Töreni bu gece düzenlenecek. Film dünyasının prestijli ödül töreni öncesi hazırlıklar tamamlandı. Tören öncesinde sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı belirtilirken ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran Savaşı nedeniyle federal yetkililerin güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardığı ifade edildi.

OSCAR'IN SUNUCUSU YİNE CONAN

98. Oscar Törenleri'nin bu sene sunuculuğunu Conan O'Brien yapacak. Üst üste ikinci kez sunuculuk yapacak olan O’Brien, güncel olaylara değinmeyi planladığını ancak asıl amacının insanları güldürmek ve rahat hissettirmek olduğunu belirterek, "İşim insanları eğlendirmek ile gerçekleri kabul etmek arasındaki o çok ince çizgide ilerlemek" ifadesini kullandı.

Yaklaşık 10 bin Akademi üyesinin oy kullanacağı ve ödülün sahiplerinin belirleneceği sistemde, bu yıl ilk kez seçmenlerin filmleri gerçekten izleyip izlemediğini takip eden bir dijital izleme takip mekanizması da devreye alındı.

16 ADAYLIKLA REKOR SINNERS'IN

Bu yıl törenlerde ödüller 24 kategoride verilecek. 16 adaylık alarak "Sinners", Akademi Ödülleri'nin yaklaşık 100 yıllık tarihindeki adaylık rekorunu kırdı. Eleştirmenler törenlerdeki mücadelenin "Sinners" ile "One Battle After Another" arasında geçmesini bekliyor. "One Battle After Another" da 12 adayda ödül için yarışıyor.

En İyi Film kategorisinde Sinners ve One Battle After Another'ın rakipleri Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, The Secret Agent, Sentimental Value ve Train Dreams olarak belirlenmişti.

En İyi Yönetmen kategorisinde de Hamnet'in yönetmeni Chloe Zhao; Marty Supreme'in yönetmeni Josh Safdie; One Battle After Another'ın yönetmeni Paul Thomas Anderson, Sentimental Value'nın yönetmeni Joachim Trier ve Sinners'ın yönetmeni Ryan Coogler ödül için yarışacak.

En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde Leonardo DiCaprio 2. ödülünün peşinde aday olurken, rakipleri Marty Supreme filminden Timothee Chalamet; Blue Moon'dan Ethan Hawke; Sinners'dan Michael B. Jordan ve The Secret Agent'dan Wagner Moura oldu.

En İyi Kadın Oyuncu dalında ise Bugonia filminin başrolü Emma Stone 3. kez Oscar heykelciğine kavuşmak için yarışacak. Stone'un rakipleri ise Hamnet filminden Jessie Buckley; If I Had Legs I'd Kick You filminden Rose Byrne; Song Sung Blue filminden Kate Hudson ve Sentimental Value filminden Renate Reinsve oldu.

PEKİ KIRMIZI HALI VE ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? HANGİ KANALDA OLACAK?

98. Oscar Ödül Töreni önce kırmızı halı ile start alacak. 15 Mart'ı 16 Mart'a bağlayan gece, saat 01.15'te kırmızı halının başlaması planlanıyor.