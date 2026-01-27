İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 8 şüpheli, Adli Tıp Kurumu'nda saç, idrar ve kan örneği verdi. Yapılan incelemelerin ardından test sonuçları ortaya çıktı.

3 ŞÜPHELİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan analizlerde, 3 şüphelinin uyuşturucu testinin pozitif, 5 şüphelinin ise negatif olduğu belirlendi. Pozitif çıkan testlerde "kokain" maddesine rastlandığı bildirildi.

ÜNLÜ OYUNCU DA POZİTİF ÇIKAN İSİMLER ARASINDA

Uyuşturucu testinin pozitif çıktığı şüpheliler arasında oyuncu Çağla Boz'un yanı sıra Koray Beşli ve Hakan Yıldız'ın da yer aldığı öğrenildi. Söz konusu kişilerde yapılan incelemelerde kokain maddesi tespit edildiği kaydedildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği, elde edilen bulguların dosya kapsamına alındığı ve sürecin adli makamlarca değerlendirileceği belirtildi.