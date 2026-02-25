Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, bir dargın bir barışık aşklarını 28 Ağustos 2025 tarihinde nikahla taçlandırmıştı. Altıncı kez nikah masasına oturan 68 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, 42 yaş küçük sevgilisi Ceylan'la Yeniköy'deki evinin bahçesinde evlenmişti.

Sosyal Medya

Evlendikleri günden bu yana sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen ve daha önce de boşanmanın eşiğinden dönen ünlü çiftin evliliği bu sabah resmen bitti.

Sosyal Medya

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

İstanbul'da Beykoz Adliyesi'nde görülen davaya, Mehmet Ali Erbil de Gülseren Ceylan da katılmadı. Ünlü çiftin 7 aylık evliliği, tek celsede bitti.

Sosyal Medya

GÜLSEREN CEYLAN'DAN AÇIKLAMA

Mehmet Ali Erbil ile evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekçesiyle boşanan Gülseren Ceylan'dan açıklama geldi.

Avukatı aracılığı ile yazılı bir açıklama yapan Ceylan, evliliklerinin karşılıklı irade ve saygı çerçevesinde bittiğini, boşanma sürecinin medeni bir şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Açıklamada, boşanma kararının uzun değerlendirmeler sonucunda verildiği ve tarafların bundan sonraki yaşamlarını daha sağlıklı bir şekilde sürdürmek amacıyla alındığı belirtildi.

Sürecin saygı ve nezaket çerçevesinde ele alınmasını istediğini ifade eden Ceylan, hem kendi hem de Erbil'in özel hayatına ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica etti.

Sosyal Medya

DAHA ÖNCE 5 KEZ EVLENDİ

Öte yandan Mehmet Ali Erbil, daha önce 5 kez evlendi. 1980 ve 1985 yıllarında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile iki kez evlenen Erbil'in bu birlikteliğinden Sezin adında bir kızı oldu.

Erbil, 1989 yılında da oyuncu Nergis Kumbasar ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten Yasmin adında bir kızları oldu. Ünlü şovmen, 2001'de evlendiği Sedef Altuntaş'tan 2003 yılında boşandı.

2005'te Tuğba Coşkun'la evlenen Erbil, oğlu Ali Sadi Erbil'i kucağına aldı. Ünlü çift 2011 yılında yollarını ayırdı.