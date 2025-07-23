(Kamalı Haber)- Kendisine para vermediği gerekçesiyle annesini darp eden Bektaş Emircan Sağdıç, şiddet tehdidi ve darp suçlarından tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Hasan Bilal mahkemede olguları aktardı. Polis, 16 Temmuz 2025 tarihinde Gönyeli'de Merkez sokakta sakin zanlının ikametgah içerisinde kendisine para vermediği gerekçesi ile aynı adreste ikamet eden annesini elleri ile boğazını ve sol eli ile ağız kısmını sıkıp darp ettikten sonra 'Bana para vermezsen Senin Kafanı Koparırım' diyerek Şiddet Tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis, şikayetin 22 Temmuz tarihinde yapıldığını, zanlının aynı tarihte tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Talebi değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

