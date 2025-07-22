(Kamalı Haber) - KKTC'de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Creg Tanaka Owen Shamuyarıra yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Süleyman Mannaş mahkemeye olguları aktardı. Polis, Creg Tanaka Owen Shamuyarıra'nın "KKTC'de İkamet İzinsiz Bulunmak" suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, 18 Temmuz 2025 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Gönyeli Polis Karakolu ekiplerinin Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde devriyede oldukları esnada şüpheli hareketlerinden dolayı zanlının kimliğini kontrol ettiklerini açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 23.12.2023 tarihinden itibaren toplam 574 gün süre ile KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini aktardı. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde zanlının ihracı için gerekli yazışmaların yapıldığını ancak henüz cevap gelmediğini belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.