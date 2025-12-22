(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen bina açma ve sirkat suçundan tutuklanan Hasan Pıttır mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Erkan Yılmaz mahkemeye olguları aktardı. Polis, 17 Aralık 2025 tarihinde saat 05:35 raddelerinde Lefkoşa Organize Sanayi bölgesi 2 Cadde üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini A.S.’nin yapmakta olduğu kaporta ve boya İşletmesinin doğu kısmında bulunan alüminyumdan mamul otomatik kapıyı hasar vermeksizin elektronik fişinden açıp içeriye giren kimliği meçhul şahısların ofis içerisindeki camdan mamul kilitsiz kapıyı açıp ofis içerisine girerek içerisinde 34 bin TL nakit para, 99.000TL meblağlı, 21.500 TL meblağlı 2 adet çek yaprağı, bir adet boş çek yaprağı ve 10.000TL değerindeki çelik kasayı sirkat ederek aynı yerden çıkış yaptıklarını söyledi. Polis, 18.12.2025 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi tarafından incelenen kamera görüntülerinde zanlının elinde poşetle iş yeri civarına geldiğini, daha sonra çıktığını ve çöp kutusuna yönelerek, elindeki örtüyü atmaya çalıştığını ancak son anda vazgeçtiğini izlediklerini açıkladı. Polis, zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığını, evinde yapılan aramada kameralarda görülen kıyafetlerin tespit edilerek, emare alındığını kaydetti. Polis, zanlının eşini Güzelyurt’taki iş yerine bıraktığını, geri dönerken aracının arıza yaptığını, sanayi bölgesindeki iş yerine gittiğini, o görüntülerin oraya gittiği ana ait olduğunu, sirkat suçu işlemediğini öne sürdüğünü açıkladı. Polis, yapılan incelemede zanlının Güzelyurt’a gitmediğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde birçok kamera görüntüsü incelediklerini, zanlının evinin yakınlarındaki boş araziye girip çıktığının görüldüğünü açıkladı. Polis, söz konusu yerde yapılan aramada çalınan kasanın üzerinde taşlarla örtülü bir şekilde tespit edildiğini, ayrıca bir adet çekin de bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlının 2024 yılında işlediği kadına şiddet suçundan teminatlı olduğunu belirti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının suçlamaları kabul etmediğini kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise kasanın bulunduğu yerin evinde yakın bir alan olduğunu, oraya bira içmeye gittiğini, hırsızlık yapmadığını söyledi. Zanlı, Güzelyurt’a gitmediğine dair polisin beyanı ile ilgili de bölgeleri karıştırdığını, gittiği yerin Güzelyurt olduğunu sandığını iddia etti.



Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 30 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.