Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı'na bağlı Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürü ve Sigortacılık Bölümü personeli, Türkiye Cumhuriyeti Milli Reasürans T.A.Ş'ne ziyaret yaptı.

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ziyarette, sigortacılık mevzuatına ilişkin reasürans konularına yönelik temel sigortacılık branşları ve ihtiyari reasürans kabulleri, reasüransa giriş ve retrosesyonla reasürans uygulamalarına yönelik konular üzerine bilgi paylaşımı yapıldığı belirtildi.

Ayrıca reasürans denetimlerinin yapılmasında izlenilen hususlara ilişkin olarak da bilgi teatisinde bulunuldu.