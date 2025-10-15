Sendika Girne Oğuz Veli Ortaokulu’nda basın açıklaması yaptı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), eğitimde ve okullarda yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla Girne Oğuz Veli Ortaokulu’nda basın açıklaması yaptı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, amaçlarının, okullardaki altyapı ve kadro eksikliği gibi sorunlara dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Yeni eğitim yılı başlamasına rağmen birçok okulda inşaatların devam ettiğini ve konteyner sınıflarda ders yapıldığını belirten Eylem, öğretmen, müdür ve muavin kadrolarında eksiklikler bulunduğunu da ifade etti.

Eylem, Oğuz Veli Ortaokulu’nda da öğretmen eksikliği bulunduğunu ve öğrenci sayısının ise olması gerekenden fazla olduğunu kaydetti.

Eylem, akran zorbalığı ve şiddet olaylarının arttığı okullarda rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

-Gökçebel

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, okullarda uygulanan tam gün eğitimle daha büyük sorunlar yaratıldığını savundu.

Okullarda altyapı ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi gerektiğini belirten Gökçebel, Girne Bölgesinde, bir meslek lisesi ve en az iki ortaokula ihtiyaç olduğunu söyledi.

Gökçebel, okulların deprem risk raporlarının tamamlanmadığını, ilgili komisyonun altı aydır toplanmadığını da belirtti.