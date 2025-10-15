“Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Kıbrıslı Rum beş sanık G.G. (E-66), A.K (E-60), A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L.'nin (E-68) davası pazartesine ertelendi.

Sanıklar bugün yeniden Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı. Yargıç Tutku Candaş’ın huzurunda görüşülen duruşmada, sanıklar ve sanık avukatları hazır bulundu. Bir sonraki duruşmada, iddia makamı ve savunmanın hitaplarını yapması bekleniyor.

G.G. (E-66), 19 Temmuz’da saat 16.00 sıralarında, Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan muhaceret işlemi yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, KKTC’ye giriş yapmış, kendisiyle birlikte araç sürücüsü A.K (E-60) ve araçtaki diğer yolcular A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68) tutuklanmıştı.