Ersan Saner itibar davasını kazandı: Nil Pınar Gökmen’e 8 ay hapis
Eski Başbakan Ersan Saner’in müstehcen görüntülerini yaydığı gerekçesiyle yargılanan Nil Pınar Gökmen, 4 ayrı suçtan suçlu bulunarak Gazimağusa Kaza Mahkemesi tarafından 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Saner, 2021’de başlayan süreç sonunda açtığı “itibar suikastı” davasını kazandı.
Ersan Saner itibar davasını kazandı: Nil Pınar Gökmen’e 8 ay hapis
Eski Başbakan Ersan Saner’in müstehcen görüntülerini yaydığı gerekçesiyle yargılanan Nil Pınar Gökmen, 4 ayrı suçtan suçlu bulunarak Gazimağusa Kaza Mahkemesi tarafından 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ersan Saner itibar davasını kazandı: Nil Pınar Gökmen’e 8 ay hapis
Yorumlar