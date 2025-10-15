Lefke Belediyesi’nin düzenlediği 16. Hurma Festivali 2 Kasım Pazar günü yapılıyor.
Lefke Çarşı Merkezi’nde 09.30 – 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında yerel üreticilerin ürünleri satışa sunulacak; el sanatları stantları kurulacak. Kültürel gösteriler de sunulacak festivalde ziyaretciler çeşitli hurma lezzetleri tatma fırsatı da bulacak.
Lefke Belediyesi yazılı açıklamasında, tüm halkı 16. Lefke Hurma Festivali’ne davet etti.