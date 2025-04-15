Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, “İlektra” hedefindeki sondaj sonuçları konusunda resmi bilgilendirme beklediklerini ifade etti.

Alithia gazetesi, Papanastasiu’un, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamalarına yer verdi.

Habere göre, Papanastasiu, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 5’inci parselde yer alan “İlektra” hedefinde gerçekleştirilen sondaj çalışmalarının sonucu konusunda ilgili şirketten bugün resmi bilgilendirme beklediklerini ifade etti.

Basında çıkan “İlektra” hedefindeki sonuçların memnun edici olmadığı şeklindeki haberleri yorumlayan Papanastasiu, resmi bilgilendirmeyi beklediklerini vurguladı.

Gazete haberinde, ayrıca enerji alanında uzmanlaşmış “MEES” isimli internet dergisinde çıkan haberlere atıfta bulunarak, “İlektra” hedefindeki sondaj çalışmalarının, “Valaris DS-9” sondaj gemisiyle Ocak ayında başladığını, bununla birlikte bir dizi sorunla karşılaşması nedeniyle sonuçların geciktiğine dikkati çekti.

Sondaj gemisinin şimdi ise, komşu parsel konumundaki, ruhsat sahiplerinin ExxonMobil ve QatarEnergy’nin olduğu, 10’uncu parseldeki “Pigasos” yatağına taşınacağını yazan gazete, 10’uncu parselin ayrıca 3,2 tcf gaz içeren “Glafkos” yatağını da barındırdığını anımsattı.