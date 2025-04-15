Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un Avrupa Birliği Dış Konular Konseyi’ne katılmak üzere dün Lüksemburg’a gittiği bildirildi.

Fileleftheros Rum Dışişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberinde, Konsey toplantısında Rusya’nın Ukrayna saldırıları, Orta Doğu’daki durum, AB-Afrika ilişkileri ve Azerbaycan-Ermenistan ilişkileriyle ilgili mevcut gelişmelerin ele alınacağını yazdı.

Habere göre açıklamada, Kombos’un Dış Konular Konseyi toplantısı sonrasında AB-Filistin Üst Düzey Diyaloğu’na ve Arnavutluk ile üyelik müzakereleriyle ilgili Hükümetler Arası Görüşmeye katılacağı kaydedildi.