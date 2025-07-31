Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu,1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “1 Ağustos, Kıbrıs Türkleri’nin direniş ruhunun, özgür ve egemen yaşama kararlılığının mührüdür” dedi.

Ertuğruloğlu, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bugünün, geçmişi hatırlama, TMT ve 20 Temmuz ruhunu canlı tutma, geleceğe umutla bakmak açısından fırsat olduğuna işaret etti.

Ertuğruloğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Osmanlı Devleti’nin 1 Ağustos 1571’de Kıbrıs’ın fethiyle başlayan bu kutlu yolculuk, Rumların Enosis amaçlı soykırım faaliyetlerine karşı 1 Ağustos 1958’de Türk Mukavemet Teşkilâtı’nın (TMT) kuruluşuyla direnişe; 1 Ağustos 1976’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’mızın kuruluşuyla kalıcı güvenliğe dönüşmüştür. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’mız ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs’taki varlığı ile güvenli, huzurlu ve gururluyuz.

Toplumsal Direniş Bayramı olarak kutladığımız bugünün, geçmişi hatırlama, TMT ve 20 Temmuz ruhunu canlı tutma, geleceğe umutla bakmak açısından fırsat olduğunu belirtmek isterim.

Sonsuza dek hür ve egemen yaşayacağımız bu topraklarda ve bölgemizdeki hak ve çıkarlarımızı her zaman olduğu gibi, garantörümüz ve Anavatanımız Türkiye ile birlikte her koşulda, kararlılıkla korumaya devam edeceğiz.

Bu kutlu günde, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’mızın coşku ve gururunu, kopmaz parçası olduğumuz tüm Türk dünyasıyla paylaşıyoruz.”