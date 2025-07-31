Gardiyanoğlu: “İşçileri ocakta belirlenen asgari ücret üzerinden ödeyen firmalar var… Eksik ödemelerin tamamlanması için Bakanlık genelge yayınlayacak”

Asgari ücretle ilgili itirazları değerlendiren Asgari Ücret Saptama Komisyonu, nihai kararı vererek ücretin aynı kalmasını kararlaştırdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 1 Temmuz itibarıyla geçerli olan brüt 51 bin 202, net 44 bin 546 TL olan asgari ücretin bu akşam Resmi Gazetede yayımlanarak kalıcı olarak yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Gardiyanoğlu, başkanlık ettiği Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı sonrasında basına açıklama yaptı.

İşverenlerin asgari ücretle ilgili itirazının devlet tarafından 5, işçi tarafından 5 ve işveren tarafından 1 üyenin katılımıyla Asgari Ücret İtiraz Kurulu’nda değerlendirildiğini ifade eden Gardiyanoğlu, itirazın oy çokluğuyla reddedildiğini söyledi.

Gardiyanoğlu, 17,79’luk artış yapılan asgari ücretin aynı kaldığını ifade ederek, 1 Temmuz itibarıyla geçerli olan rakamları hatırlattı.

Buna göre, asgari ücret brüt 51 bin 202 TL, net 44 bin 546 TL, haftalık 11 bin 815 TL 84 kuruş, günlük 2 bin 363 TL 16 kuruş, saatlik 295 TL 39 kuruş olarak uygulanacak.

Bugünkü kararı Bakanlar Kurulu’na sevk edeceğini de söyleyen Gardiyanoğlu, asgari ücretin bu akşam Resmi Gazetede yayımlanarak kalıcı olarak yürürlüğe gireceğini belirtti.

-İşçileri Ocak’ta belirlenen asgari ücret üzerinden ödeyen firmalar var…Genelge yayınlanacak

Gardiyanoğlu, toplantıda bazı firmaların çalışanlarını 1 Ocak’ta belirlenen asgari ücret üzerinden ödediğine dair bilgiler olduğunu da ifade ederek, Çalışma Bakanlığı’nın bu konuda bir genelge yayınlayacağını söyledi.

Sadık Gardiyanoğlu, genelgenin eksik ödeme yapan iş yerlerinin 5 Ağustos’a kadar maaşları tamamlaması yönünde olacağını ifade etti.