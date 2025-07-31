Gönyeli Çemberi’nden Yakın Doğu Üniversitesi kuzeyindeki Kofalılar Sitesi’ne kadar olan bölgeye yarın iki saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek'ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle yarın sabah 06.00 ile 08.00 saatleri arasında; Gönyeli Çemberi’nden Yakın Doğu Üniversitesi kuzeyindeki Kofalılar Sitesi’ne kadar olan bölgenin elektrik enerjisi kesik olacak.