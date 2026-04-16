ABD/İsrail-İran savaşıyla ilgili ABD’nin adını anmadan verdiği tepkilerle gündemde olan Papa 13 Nisan’da “Trump yönetiminden korkmuyorum” demişti.

ABD Başkanı Donald Trump da şöyle karşılık vermişti: “Biz kanun ve düzene inanıyoruz. Papa Leo ise bu konuda bir sorunu var gibi görünüyor. Dolayısıyla özür dileyecek bir şey yok, kendisi yanılıyor.”

Afrika turunun ikinci ayağı Kamerun’un Bamenda şehrindeki Saint Joseph Katedrali’nde konuşan Leo yine isim vermeden ABD ve Trump yönetimine yüklendi:

* İsa, ‘Ne mutlu bize barış sağlayanlara’ dedi ancak Tanrı’nın adını kullanarak dini kendi askeri, ekonomik ya da siyasi çıkarları için manipüle edenlere yazıklar olsun.

* Evet sevgili kardeşlerim, adalet için açlık ve susuzluk duyan sizler; yoksul, merhametli, yumuşak huylu ve temiz kalpli olan sizler; gözyaşı döken sizler; sizler dünyanın ışığısınız.

‘Dünya bir avuç zorba tarafından harap ediliyor’

* Dünya, bir avuç zorba tarafından harap edilirken, birbirine destek olan sayısız kardeş sayesinde ayakta kalmaya devam ediyor.

* İktidar sahipleri, öldürme ve yıkım için harcanan milyarlarca doları görmezden geliyor. İyileşme, eğitim ve yeniden inşa için gerekli kaynaklarsa bulunamıyor.

Kamerun ziyareti kapsamında Papa’nın yarın (17 Nisan) ülkenin ekonomik başkenti Douala’yı ziyaret etmesi bekleniyor. Leo, Kamerun’un ardından Angola ve Ekvator Ginesi’ni ziyaret edecek.

Trump ile Papa arasındaki gerilim

Papa 14’üncü Leo, 11 Nisan’da ABD ile İran heyetleri arasında Pakistan’daki görüşmeler sürerken Aziz Petrus Bazilikası’ndaki barış duası etkinliğinde, “Artık kendine ve paraya tapınmaya son. Güç gösterisine son. Savaşa son. Gerçek güç, hayata hizmet etmekte kendini gösterir” demişti.

Trump ise sosyal medyadaki açıklamalarında papanın ‘suç ve nükleer silahlar konusunda zayıf’ ve ‘dış politikada berbat’ olduğunu savunmuştu. Papanın bu göreve sırf ABD’li olduğu ve kendisi Beyaz Saray’da bulunduğu için kilise tarafından ‘onunla başa çıkmak’ amacıyla getirildiğini öne sürmüştü. ABD başkanı Papa’ya şu sözlerle çıkışmıştı:

“İran’ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünen bir Papa istemiyorum. Ben, ezici bir çoğunlukla seçildiğim şeyi tam olarak yaptığım için ABD Başkanı’nı eleştiren bir Papa istemiyorum. Leo, Papa olarak kendine çekidüzen vermeli, sağduyulu davranmalı, radikal solun isteklerine boyun eğmeyi bırakmalı ve siyasetçi değil de büyük bir Papa olmaya odaklanmalı.”

Papa’ysa Trump’ın bu sözlerine şöyle yanıt vermişti: “Trump yönetiminden korkmuyorum. Ben siyasetçi değilim. Ben İncil’den bahsediyorum. Bu nedenle savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya devam edeceğim. Onunla bir tartışmaya girmeye niyetim yok.”