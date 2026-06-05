Arnavutluk'ta, bir kez daha binlerce kişinin katılımıyla turizm projesi karşıtı gösteri düzenlendi

Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, Zvernec'teki bir sahilin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.

"Arnavutluk satılık değildir" yazılı pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, buradan ilk olarak Ulus Şehitleri Bulvarı'na sonrasında da Başbakanlık binasına yürüdü.

Katılımcılar, 6'ncısı düzenlenen protesto gösterisinde, koruma altındaki bölgelerde yürütülen inşaat faaliyetlerine karşı olduklarını belirterek, “Arnavutluk bizimdir” sloganları attı.

[1/12] Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde planlanan turizm projesi karşıtı gösterilere bir kez daha binlerce kişi katıldı. Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, Zvernec'teki bir sahilin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.

Başbakan Rama, "projenin Trump ailesine ait olduğu" yönündeki iddiaları reddetmişti

Arnavutluk basınında yer alan haberlerde de Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin, Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

Ayrıca 30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde, polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

Kushner'le bağlantılı olduğu belirtilen projenin maliyetinin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade edilirken, göstericiler, protestoların devam edeceğini vurguluyor.