1972’de İsveç’in Stokholm kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Konferansı’nda alınan bir kararla, her yıl 5 Haziran ‘Dünya Çevre Günü’ olarak kabul edildi.

DSÖ’den Dr. Catharina Boehme Dünya Çevre Günü için mesajında iklim değişikliğinin neden olduğu sağlık sorunlarına dikkat çekti.

Hava kirliliği nedeniyle her yıl milyonlarca kişinin öldüğünü belirten kurum, artan sıcaklık dalgasının da ölümleri artıracağını duyurdu.

Bu yıl Dünya Çevre Günü farkındalığın yeterli olmadığı, harekete geçmenin zorunlu olduğu vurgusuyla ‘İklim Eylemi’ temasıyla kutlanıyor. Fakat bu vurguya rağmen dünyanın pek çok ülkesinde durum hala sıkıntılı.

İki manzara: Nairobi ve Gazze

Örneğin Kenya’nın başkenti Nairobi’deki 30 dönümlük bir alanı kaplayan Dandora çöp toplama alanı, binlerce kişi için risk oluşturmasına rağmen birçok Kenyalının geçim kaynağı.

Kenya’da 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Fotoğraf: AA

Çöp yığınları arasında yaşamaya çalışan halk, her gün binlerce tonluk atığı ayıklayarak satabilecekleri eşyaları topluyor.

Nairobi. Fotoğraf: AA

Öte yandan İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi’nde de atık su krizi derinleşiyor.

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Gazze. Fotoğraf: AA

Gazze kentinin batı kesiminde kanalizasyon sisteminin bulunmaması kötü kokuların yayılmasına, kemirgenlerin çoğalmasına ve çevre kirliliğine neden oluyor.

Kanalizasyon suları ve çöp yığınlarıyla birlikte yaşayan siviller salgın hastalıklara yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.