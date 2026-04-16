Trump, Truth Social’dan paylaşımında Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla görüştüğünü belirterek her ikisinin de 10 günlük ateşkeste mutabık kaldığını yazdı.

ABD başkanı, dokuz savaşı bitirdiği iddiasını yineleyerek “Bu, onucusu olacak” dedi.

Ateşkes Türkiye saatiyle 00:00’da başlayacak.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu, 2 Mart’tan bu yana Lübnan’a başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan 01:30 sularında duyurulan ABD-İran ateşkesini desteklediklerini ama anlaşmanın Lübnan’ı kapsamadığını belirtmişti. İranlı yetkililer Lübnan’a saldırılar sürdüğü takdirde ateşkesten çekileceğini belirtirken, Trump ise Lübnan’ın ‘Hizbullah nedeniyle’ ateşkese dahil edilmediğini söylemişti.

İsrail aynı gün Beyrut’a ve ülkenin doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlemişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı’na göre sadece 8 Nisan’da 357 kişi öldü, 1223 kişiyse yaralandı.

Netanyahu 9 Nisan’daysa Lübnan’la müzakereler yürütüleceğini, ancak saldırıların süreceğini açıklamıştı.

Taraflar ABD’nin başkenti Washington’da 14 Nisan’da ABD arabuluculuğunda görüşmelere başlamıştı. Bu görüşmelerde ortak kararlaştırılan bir zamanda doğrudan müzakerelere başlama kararı alınmıştı.