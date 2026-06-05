Avrupa Yayın Birliğinden (EBU), bu yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nın izlenme sayılarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Viyana'da 70'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı televizyondan izleyenlerin sayısı, geçen yıl İsviçre'nin Basel kentindeki yarışmaya kıyasla 35 milyon kişi düşerek 131 milyon oldu.

Ev sahibi Avusturya'da izlenme sayısı önemli ölçüde artarken yarışmaya katılmalarına rağmen Eurovision, Polonya'da 3,8 milyon, İngiltere'de 3,7 milyon ve Fransa'da 3,3 milyon daha az kişi tarafından izlendi.

Eurovision'a dair içeriklerin sosyal medya platformlarındaki izlenme sayılarında ise artış görüldü.

Geçen yıl Basel'de düzenlenen yarışma, televizyonlarda 166 milyon kişi tarafından izlenmişti.

İsrail'in Eurovision'a katılımı boykot edilmişti

İsrail'in yarışmaya katılımına tepki gösteren İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda, Eurovision'dan çekilerek boykot kararı almıştı.

Yarışmanın 12 Mayıs'ta yapılan ilk yarı finalinde sahne alan İsrailli şarkıcı Neom Bettan, "soykırımı durdurun" sloganıyla protesto edilmişti. Bazı seyirciler Filistin bayrağı açarak İsrail'in soykırımına uğrayan Gazze halkıyla dayanışma mesajı vermişti.

Üzerlerine "Özgür Filistin" yazıları yazan, Filistin bayrakları çizen ve "soykırımı durdurun" sloganı atan göstericiler, salondan zor kullanılarak çıkartılmıştı.

16 Mayıs'ta düzenlenen finalde 3. sırada sahneye çıkan İsrailli şarkıcı, izleyicilerin açtığı Filistin bayraklarıyla protesto edilmişti. Ayrıca, İsrail'in seyirci oylarının açıklandığı sırada yuhalandığı da duyulmuştu.

Öte yandan, Eurovision finaline saatler kala 1000'den fazla Filistin destekçisi, yarışmanın yapıldığı Wiener Stadthalle etkinlik merkezi yakınlarına yürümüştü.

"Çocukların ve halkın katili İsrail", "Soykırımı kutlamayın" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, yürüyüş boyunca "İsrail'i boykot edin", "Soykırıma sahne yok" sloganları atmıştı.

Çok sayıda uluslararası aktivist, sanatçı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi, gösteride yaptıkları konuşmada, Avrupa Yayın Birliğini (EBU), İsrail'i yarışmadan menetmeye çağırmıştı.

İsrail'in katılımına tepki olarak alternatif konser düzenlenmişti

Eurovision haftasında "Şarkı Protestosu-Soykırıma Sahne Yok" başlığıyla Viyana'daki Maria-Theresien Meydanı'nda, düzenlenen konsere, çok sayıda uluslararası sanatçı ile aktivist katılmıştı.

İsrail'in Eurovision'a katılımına yönelik tepkileri görünür kılmayı ve Filistin'e destek mesajı vermeyi amaçlayan konserde, Gazze'deki soykırım, işgal ve insani duruma dikkati çeken performanslar sergilenmişti.

Etkinlik kapsamında birçok aktivist, gazeteci ve sanatçı, İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı dayanışma mesajı veren konuşmalar yapmıştı.

Konuşmacılar, soykırım yapan İsrail'i menetmeyen Avrupa Yayın Birliğine (EBU) tepki göstermişti.