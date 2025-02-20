Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Amerikalı uzmanların, Mari’deki Deniz Üssü’nün geliştirilmesi ve modernizasyonuna ilişkin pratik öneriler sunmak amacıyla ileriki dönemde yine geleceğini belirtti.

Politis gazetesi, Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın, “Politis” radyosuna yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre Palmas, Güney Kıbrıs’ın siyasi ve jeopolitik düzeydeki konumunun, Orta Doğu’daki ve Ukrayna’daki gelişmeler nedeniyle özellikle son yıllarda geliştiğini ifade etti.

Bu gelişmelerin, Güney Kıbrıs’taki alt yapıların paralel olarak geliştirilmesini de beraberinde getirdiğini ifade eden Palmas, Mari’deki Deniz Üssü ile Baf’taki “Andreas Papandreu” Hava Üssü’nün geliştirilmesi ve modernizasyonun bu çerçevede ileriye götürüldüğünü de söyledi.

Palmas, AB tarafından finanse edilmesi için görüşmelerin de gelişim halinde olduğu deniz üssünün geliştirilmesi ve modernizasyonu yöntemlerine ilişkin pratik öneriler sunacak olan Amerikalı uzmanların önümüzdeki dönemde yeniden ülkeye gelmesinin beklendiğini ifade etti.

Palmas, “Andreas Papandreu” Hava Üssü konusunda, ABD’nin herhangi bir miktar ödeme yapacak mı yoksa sadece Güney Kıbrıs’ın kendi kaynaklarıyla mı ileriye gidileceği konusunu ABD ile görüştüklerini de belirtti.

Güney Kıbrıs’ın üslerin geliştirilmesini aynı zamanda , insani ve barış misyonlarına en iyi şekilde yanıt vermek ve de hizmet etme konumunda olabilmesi için ileriye götürmekte olduğunu söyledi.

Üslerin, Güney Kıbrıs’ın müttefiklerinden veya ortaklarından bazılarının, ülkeyi saldırı misyonları için “saldırı mevzisi’’ haline getirilmek için hazırlandığına dair bazı söylemlerin bulunduğuna dikkat çeken Palmas, misyonların insani ve barışçıl olacağını, müttefiklerinin de üsleri sadece insani misyonlar için kullanacağını ifade etti.

Palmas açıklamaları çerçevesinde “Kıbrıs’ın, 40 bin Türk askeriyle birlikte, 51 yıldır askerleştirildiğini savunurken kendilerini askerleştirme konusunda eleştirenlerin, Kıbrıs’ın işgal altındaki topraklarına bakması gerektiğini” de ileri sürdü.

Türkiye’nin üslerin geliştirilmesi konusundaki tepkisini de yorumlayan Palmas, “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır.” ifadesini kullandı.