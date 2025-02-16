Limasol’da bir evde çıkan yangında, milliyeti açıklanmayan beş kişilik ailenin yanarak can verdiği bildirildi.

Bütün gazetelerin yer verdiği haberi Alithia “Beş Kişilik Aile Yok Oldu… Cumartesi Sabahı Limasol’da Yangın Yüzünden Korkunç Trajedi” başlığıyla manşetten aktardı.

Habere göre 35 yaşındaki baba, 33 yaşındaki anne, 7, 3 ve 2 yaşlarındaki üç çocuğun yaşadığı evde yangın 04.00 sularında başladı. Alevlerin arasında kalan aile evden çıkamadı, aileyi kurtarmak isteyen yakınlarının eve girme çabaları da sonuçsuz kaldı.

Yangını söndüren itfaiye ev içerisinde aile bireylerinin kömürleşmiş cesetlerini buldu. Yangın sonrasında girilen evin, “kelimelerle tarif edilemeyecek durumda” olduğu belirtilen haberde yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için araştırma başlatıldığı kaydedildi.