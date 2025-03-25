Yunan halkının Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanma başlatmasının yıldönümü olarak kutlanan 25 Mart tarihi sebebiyle AKEL ve Rum Eğitim Bakanı Athina Mihailidu birer mesaj yayımladılar.

Haravgi gazetesi, Yunan halkının 25 Mart 1821 yılında Osmanlı Devletine karşı ayaklanması ve bağımsızlığını kazanması sebebiyle AKEL ve Rum Eğitim Bakanı Athina Mihailidu’nun birer mesaj yayımladıklarını yazdı.

AKEL ve Mihailidu’nun mesajlarında özetle, Yunan halkının bağımsızlığını kazanmasına vurgu yapılarak, söz konusu günün özgürlüğün ve bağımsızlığın simgesi olduğu ifade edildi.