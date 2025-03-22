Rum Ombudsman ve İnsan Haklarının Korunması Komiseri Maria Stilianu-Lottidi, 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, toplum içerisindeki ırkçılık olaylarının devam ettiğini söyledi.

Alithia gazetesine göre, Rum Ombudsman ve İnsan Haklarının Korunması Komiseri Maria Stilianu-Lottidi yaptığı yazılı açıklamada, ırkçılık olaylarının yaşanmasının devam ettiğini belirterek, bu olaylarla mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

Lottidi, bugünkü yıl dönümünün, insan onurunun müzakere edilemez değeri ve her türlü ırkçılık, nefret ve ayırımcılık karşında uyanık olunması ihtiyacını anımsattığını belirtti.