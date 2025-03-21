Rum Tarım Bakanlığı, hellim üretiminde kullanılan küçükbaş hayvan sütü oranıyla ilgili kararname yayınlayarak, Menşe İsmi Korumalı (MİK) ürün olarak tescil edilmesinden bu yana ilk kez hellimi yüzde 100 küçükbaş hayvan sütünden üretilen ve üç tür (keçi, koyun ve inek) süt karmasından üretilen olarak ikiye ayırdı.

Fileleftheros’un “Hellim Oranında Geri Dönüş…. Küçükbaş Hayvan Sütü Yüzde 30’dan Yüzde 20’ye… Yetkili Bakan Açıklamasında İki Tür MİK Üründen Söz etti” başlıklı haberinde ilk kez hellim üretimindeki küçükbaş hayvan sütü oranının Tarım Dairesi yazılım sistemine dayalı gerçek mevcut oranın altına düşürüldüğüne dikkat çekti.

Habere göre Rum Tarım Bakanlığı, kendi verileri yüzde 24’ün üzerinde küçükbaş hayvan sütü üretiminin mümkün olduğunu göstermesine rağmen hellim üretimindeki asgari küçükbaş hayvan sütü oranını, bugünkü sınırı olan yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirdi.

Gazete hellim üretiminde kullanılan keçi-koyun sütü oranının aşamalı olarak artırılarak Avrupa Komisyonu’nun, ilgili mevzuata tam uyum için tanıdığı geçiş döneminin bitiş tarihi olan Haziran 2029’a kadar yüzde 50+’ya yükseltilmesi gerekirken, bakanlığın yaptığı bu hamlenin bir “gerileme olduğu” yorumunu yaptı.

Habere göre Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı’na, 1 Mart’tan itibaren hellim üretimindeki asgari küçükbaş hayvan sütü oranının yüzde 30 olduğu mevcut kararnameyi kendi yayımladığı ve 20 Mart-31 Haziran 2025 ile 1 Ağustos-31 Aralık 2025 dönemleri için hellim üretimindeki asgari küçükbaş hayvan sütü oranını yüzde 20’ye çeken kararnameyle değiştirmesini önerdi.

Tarım Bakanlığı, bu yeni kararını gerekçelendirmek için yaptığı açıklamada, asgari yüzde 50+’sı küçükbaş hayvan sütünden üretilmesi şartı getirilerek menşe ismi korumalı ürün olarak tesis edilmesinden bu yana ilk kez iki tür hellimden söz etti. Biri, yüzde yüz küçükbaş hayvan sütünden üretilen, diğeri de keçi, koyun ve inek sütünden üretilen hellim.

Bakanlık toplam 45 bin ton hellim üretildiğini ve bunun 41 bin tonunun ihraç edildiğini, ihraç edilen hellimin 39 bin tonunun karma (keçi, koyun, inek) süt ile imal edildiği bilgisini de verdi.

Tarım Bakanlığı ayrıca 800’ün üzerinde verimli keçi ve koyun kapasiteli yeni lisanslı mandıra inşası için 26 devlet arazisi ve hayvancılık arazisi tahsis edeceğini açıkladı. Tahsis edilecek arazilerle küçükbaş hayvan sayısının yaklaşık 21 bine çıkarılacağı ve daha hızlı küçükbaş hayvan sütü üretileceği değerlendiriliyor.