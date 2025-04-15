Öztürkler: “Tüm engellemelere rağmen kalkınmaya devam edeceğiz”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) yetkililerini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde, KKTC’nin tarihi, doğal güzellikleri, kültürü ve insanıyla tanınması gereken bir yer olduğunu söyledi.

KKTC’nin turizm potansiyelinin daha fazla tanıtılması gerektiğini ifade eden Öztürkler, KKTC’nin tarihi dokusu, masmavi denizi, altın kumlu plajları ve yemyeşil doğasıyla turistler için cazip bir destinasyon olduğunu belirtti. Öztürkler, Kıbrıs Türk kültürünün sıcak misafirperverliği, zengin mutfağı ve geleneksel değerleriyle unutulmaz deneyimler sunulduğunu kaydetti.

Turizmin KKTC ekonomisinde kritik rol oynadığını belirten Öztürkler, hizmet sektörünün KKTC’nin uluslararası alanda tanıtılmasına ve ekonomik büyümesine katkı sağladığını söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin KKTC’nin inşaat ve turizm sektörlerine sürekli engel çıkarma çabası içerisinde olduğunu ancak bu girişimlerin Kıbrıs Türk halkının kalkınma azmini kıramayacağını ifade eden Öztürkler, “Rum tarafı, Kıbrıs Türk turizmine darbe vurmaya çalışsa da, tüm engellemelere rağmen kalkınmaya devam edeceğiz” dedi.

KKTC turizminin, farklı kültürlerle tanışma ve barış içinde bir arada yaşama fırsatı sunduğunu belirten Öztürkler, turizmin kültürel zenginliklerin paylaşılması, uluslararası dostlukların kurulmasına ayak olduğunu ifade etti.

-Günaydın

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, KKTC’ye gelen turist sayısını artırmak için yürüttükleri çalışmaların “milli bir görev” olduğunu kaydetti.

Günaydın, Kıbrıs’ın bilinmeyen güzelliklerini ortaya çıkarmayı ve turizmi her alanda geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu. Konuk heyete Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun da eşlik etti.