Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Beyarmudu köy kahvehanesinde bölge halkıyla bir araya geldi.

Erhürman, ayrıca Gazimağusa’da Türk Barış Kuvvetleri (TBK) Gaziler Derneği’ni de ziyaret etti.

CTP Basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Erhürman’a ziyaretlerinde Genel Sekreter Erkut Şahali, CTP Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

Görüşmelerde konuşan Cumhurbaşkanı adayı Erhürman, “19 Ekim’de mührü çocuklarımız, torunlarımız için vuracağız” dedi.

Erhürman’ın TBK Gaziler Derneği ziyaretinde, Dernek Genel Başkanı Nusrettin Yuca da hazır bulundu.

-“Halkımızı uluslararası toplumla buluşturmak zorundayız”

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Çocuklarımız, torunlarımız bu ülkeyi çok seviyorlar. Gençlerimizin göç etmek zorunda kalmadığı, yurt dışına gidenlerin umutla geri döndüğü; herkesin kökleriyle gurur duyarak yaşadığı bir gelecek için gece gündüz çalışmaya söz veriyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk halkının kendine güvenmesi için çok sebebinin olduğuna işaret eden Erhürman, "En zor koşullarda verilmiş bir var oluş mücadelesi ve bütün sınırlara karşın kendilerini çok iyi yetiştirmiş gençlerimiz var. Bu halkın öz güveninin zedelenmesine, onurunun kırılmasına asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Bu halkın yeniden kendisiyle, ülkesiyle ve kurumlarıyla gurur duymasını sağlamak için gece gündüz çalışacaklarını söyleyen Tufan Erhürman, “Biz, bu adadaki iki eşit kurucu ortaktan biriyiz ve siyasi eşitliğimizden asla vazgeçmeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adaylarından Ersin Tatar’ın beş senedir görevde olmasına rağmen müzakere konusunda tecrübesi olmadığını söyleyen Erhürman, kendisinin daha önce müzakerelerde de yer aldığını, bu deneyiminin bulunduğunu vurguladı.

Tufan Erhürman, “Biz bu adada varız ve hiç kimsenin bu halkı görmezden gelmesine, bu halk yokmuş gibi davranmasına asla göz yummayız. Bu adada, koşullar ne olursa olsun, bir Kıbrıslı Rum çocuğun sahip olduğu tüm hak ve olanaklara bizim çocuklarımız da sahip olacak. Bundan asla ödün vermeyiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığının, Kıbrıs Türk halkının evi olacağını dile getiren Erhürman, “Hiç kimse dışarıda kalmayacak, hiç kimse dışarıda bırakılmayacaktır” ifadelerini kullandı.

"Beş bomboş yıl geçtiğini, bu sürede geriye de gidildiğini" söyleyen Erhürman, “Halkımızı uluslararası toplumla buluşturmak zorundayız” ifadelerini kullandı.