Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Lefke Avrupa Üniversitesi 2024-25 Akademik Yılı Mezuniyet Törenine katıldı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Öztürkler, mezun olan öğrencilere hitaben konuşma yaptı.

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan gençleri tebrik eden Öztürkler, öğrencilerin sevincini, heyecanını ve gururunu paylaştıklarını söyledi.

Öztürkler, konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının yıllarca mücadeleler verdiğini ve bu mücadeleler sonucunda şehitler de verildiğini ancak Anavatanından ve ay-yıldızlı bayrağından vazgeçmediğini söyledi.

“Dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerin birlikte eğitim gördüğü, kültürlerin buluştuğu ve evrensel değerlerin yeşerdiği bir üniversitenin mezuniyet törenindeyiz” diyen Öztürkler, öğrencilerin aldığı eğitimin, yalnızca bireysel kariyerlerine değil, topluma, ülkelerine ve insanlığa sunacakları katkılara da temel teşkil edeceğini söyledi.

Lefke Avrupa Üniversitesi’nin sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için değil, bölge için de çok kıymetli bir eğitim ve bilim yuvası olduğunu ifade eden Öztürkler, üniversitenin elde ettiği bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari kadroyu kutladı.

Kıbrıs Türk halkının, yıllar boyunca varoluş mücadelesi verirken eğitimi her zaman en öncelikli değerlerden biri olarak gördüğünü belirten Öztürkler, bu bilinçle yetişen bir gençliğin KKTC’nin yarınlarını şekillendirecek en güçlü dinamik olduğunu kaydetti.

Öztürkler, dereceye giren bazı mezun öğrencilere diplomalarını da verdi.