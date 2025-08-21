Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, seçim yasakları öncesinde İzin Kurulu’nun toplanmasının kabul edilemez olduğunu ileri sürdü.

Topaloğlu yazılı açıklamasında, İzin Kurulu’nun cuma günü toplanacağını savunarak bunu "seçim yatırımı" olarak nitelendirdi.

Okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrenci taşımacılığı, turizm taşımacılığı ve genelde toplu taşımacılıkla ilgili yeni fiyat ayarlamaları ve artan girdi maliyetlerine karşı önlem alınması gerektiğini kaydeden Topaloğlu, “hükümetin insan hayatını hiçe sayarak” yeni “T” izinlerini gündeme getirdiğini ileri sürdü.

Topaloğlu, “Taşımacılık bitiyor, hükümet ise aldırış etmeden izin dağıtıyor. Bu sektör seçim hesabıyla yönetilemez.” iddialarında bulundu.